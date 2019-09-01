انتشرت مؤخرا صورة على قنوات التواصل الاجتماعي لمواطنة سويدية تنتظر استقلال القطار! هذه الصورة هي لوزيرة سوق العمل السويدية إيلفا يوهانسون، من حسابها على الانستغرام. وتُمثل الصورة الواقع لحياة الوزراء والنواب في السويد، بدون حراسة أو سيارة خاصة أو طاقم سكرتارية.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. وزيرة الاقتصاد السويدية تنتظر القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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