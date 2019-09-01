إخماد حريق السفارة الرومانية في بغداد دون إصابات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "١٠ فرق إطفاء وإنقاذ أخمدت حادث حريق نشب داخل السفارة الرومانية دون وقوع إصابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إخلاء 11 موظفاً من خلف البناية".



يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم الأحد، داخل مبنى السفارة الرومانية في بغداد.