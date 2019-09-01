أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بإخماد الحريق الذي اندلع داخل السفارة الرومانية في بغداد دون حدوث إصابات، مشيراً إلى إخلاء 11 موظفاً من مبنى السفارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "١٠ فرق إطفاء وإنقاذ أخمدت حادث حريق نشب داخل السفارة الرومانية دون وقوع إصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إخلاء 11 موظفاً من خلف البناية".
يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم الأحد، داخل مبنى السفارة الرومانية في بغداد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إخلاء 11 موظفاً من خلف البناية".
يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم الأحد، داخل مبنى السفارة الرومانية في بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق السفارة الرومانية في بغداد دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.