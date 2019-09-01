إعلامي روسي: تنمية العقول عنوان عريض لقمة "أقدر" في موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الإعلام الروسي بانطلاق فعاليات الدورة الـ3 من قمة "أقدر" العالمية، الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور ومشاركة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الإمارات.

وانطلقت فعاليات قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو تحت شعار "تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة".

وأقيمت القمة بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التلاحم الرسمي والمجتمعي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك ضمن أجندة رفيعة المستوى تتناول مختلف الموضوعات المهمة حول تمكين المجتمعات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية.

ويأتي ذلك انطلاقا من فكرة المواطنة التي ترتكز عليها الحقوق والواجبات في الدولة لإنشاء جيل جديد متمكن علمياً وفكرياً، يسهم بفاعلية في قضايا العالم ومواجهة تحدياته، من أجل ضمان مساحة كافية من الحرية والاندماج والأمن والسلام لجميع الأفراد.

3 محاور رئيسية تركز عليها قمة "أقدر العالمية"، أبرزها التعليم والخدمة الوطنية والأمن التقني والفكري والغذائي، في ركائز استراتيجية لا غنى عنها لتمكين المجتمعات والشباب تتخذ من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تمكين المجتمعات وتحقيق الرفاهية للجميع.