برلماني روسي: الإمارات تمتلك نظاما تعليميا متقدما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أركادي فامين، عضو البرلمان الروسي في مدينة نازران، إن لدى روسيا والإمارات العربية المتحدة الإمكانيات والعلاقات الجيدة.

وتابع فامين: من المؤكد أن انعقاد قمة "أقدر" ستكون لها نتائج جيدة لدى روسيا، لأن ما قدمته الإمارات فيها هو وجهة نظرها ومقترحاتها من برامجها المقدمة وهذا مهم لنا، وروسيا ستستفيد جيدا من هذه التجربة.

وانطلقت فعاليات قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو تحت شعار "تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة".

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وأقيمت القمة بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق التلاحم الرسمي والمجتمعي بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك ضمن أجندة رفيعة المستوى تتناول مختلف الموضوعات المهمة حول تمكين المجتمعات على مختلف الأصعدة التعليمية والثقافية والفكرية والتكنولوجية.

ويأتي ذلك انطلاقا من فكرة المواطنة التي ترتكز عليها الحقوق والواجبات في الدولة لإنشاء جيل جديد متمكن علمياً وفكرياً، يسهم بفاعلية في قضايا العالم ومواجهة تحدياته، من أجل ضمان مساحة كافية من الحرية والاندماج والأمن والسلام لجميع الأفراد.

3 محاور رئيسية تركز عليها قمة "أقدر العالمية"، أبرزها التعليم والخدمة الوطنية والأمن التقني والفكري والغذائي، في ركائز استراتيجية لا غنى عنها لتمكين المجتمعات والشباب تتخذ من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في تمكين المجتمعات وتحقيق الرفاهية للجميع .