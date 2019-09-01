نتنياهو يعد بـ"سيادة إسرائيلية" على المستوطنات قبيل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية مؤكدا بذلك نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل، لن نقتلع أي شخص من هنا، لن تكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".

ويحاول نتنياهو إبراز نفسه كمرشح لليمين الإسرائيلي المتشدد قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول الجاري،

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وكان نتنياهو قد تعهد بضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، الأمر الذي أكد الفلسطينيون مرارا عدم شرعيته، وأن المستوطنات ستزول مع زوال الاحتلال الإسرائيلي.

وخلافا للإدارات الأمريكية السابقة فإن الإدارة الحالية لم تدين الاستيطان، في حين اعتبر السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم مستوطنات في الضفة الغربية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تصعيدا ملحوظا في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة القدس الشرقية بشكل خاص.