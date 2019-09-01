تقرير.. إنتر ميلان يحرم الأهلي المصري من التعاقد مع سباليتي

كشف النادي الأهلي المصري عن هوية المدير الفني الجديد للفريق، بإعلان تعاقده مع السويسري رينيه فايلر، السبت، بعد شائعات عديدة ربطته بعدد هائل من المدربين.

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهما بشكل نهائي، أولهما الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي وافق الأهلي على طلباته التعاقدية والمادية، لكنه طلب إرجاء تسلم المهمة بعد إنهاء أزمته مع إنتر ميلان، ولم يحدد موعدا واضحا لإنهاء هذه المشكلة، وفقا لبيان النادي.

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ورغم رحيل سباليتي عن الإنتر بنهاية الموسم الماضي، وتولي المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي منصب المدير الفني للنيراتزوري بدلا منه، فإن عقده لا يزال ساريا مع بطل أوروبا السابق.

ويمتد عقد سباليتي مع الإنتر حتى 30 يونيو/حزيران 2021، علما بأن النادي لم يتمكن من فسخ التعاقد رغم الاتفاق على رحيل المدرب.

ويأمل الإنتر في تعاقد أي نادٍ مع سباليتي خلال الفترة المقبلة، حتى يتسنى له توفير 18 مليون يورو، المتبقية في عقد المدرب الإيطالي المخضرم.

ويبدو أن سباليتي لم يرد خسارة هذا الراتب الضخم بالتوقيع لأي نادٍ خلال الوقت الراهن، ما تسبب في فشل تعاقد الأهلي معه هذا الصيف.