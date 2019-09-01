6 ملايين طالب يبدأون العام الدراسي في السعودية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

استقبلت مدارس التعليم العام في السعودية، الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وأعلنت وزارة التعليم كامل استعداداتها لاستقبالهم، بما يضمن عاما دراسيا مكتمل التجهيزات.



وتشير إحصاءات التعليم التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية متزامنة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد إلى تأمين التجهيزات المدرسية كافة وفق المخصصات المالية في ميزانيتها للعام المالي 2019، انطلاقا من تجهيز غرف المعلمين والمعلمات والمختبرات المدرسية والمكاتب الإدارية، وتجهيز غرف مصادر التعلم في جميع مدارس المملكة، مشتملة على تأمين مختبرات افتراضية إلكترونية لكل طالب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمادة العلوم، ولكل طالب في المرحلة الثانوية لمادتي الفيزياء والكيمياء.

وحققت وزارة التعليم السعودية وقتا قياسيا في إنجاز طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى بنسبة 100% للطباعة والترحيل، بعد خضوعها للتدقيق والمراجعة، وفق إجراءات تضمنت المراجعة العلمية والتربوية للكتب، وتعزيز الربط برؤية 2030 ومضامينها والمشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة، والتدقيق اللغوي، إضافة إلى مراجعة وتعديل الصور والرسومات، والمراجعة والاعتماد من عدة لجان، وتوزيعها على المدارس قبل وصول الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وفي النقل التعليمي بلغ عدد المستفيدين في مدارس التعليم العام مليونا و200 ألف طالب وطالبة، كما بلغ عدد الحافلات والمركبات المتاحة للنقل المدرسي 25 ألف حافلة ومركبة، تستهدف 18 ألف مدرسة، كما بلغ عدد المستفيدين من النقل التعليمي في مدارس وبرامج التربية الخاصة 30 ألف طالب وطالبة، مقابل 4 آلاف و500 حافلة تم تأمينها، تستهدف ألفين و890 مدرسة.

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بينما بلغ عدد مدارس الحد الجنوبي (النطاق الأحمر) 650 مدرسة، مجهزة لاستقبال 53 ألف طالب وطالبة.

وفي مدارس الطفولة المبكرة استطاع التعليم تأهيل 3313 فصلاً دراسياً في رياض الأطفال لاستيعاب 82 ألفاً و825 طالباً وطالبة، وتجهيز 3483 فصلاً دراسياً للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفاً و675 طالباً وطالبة مع بداية العام الدراسي، إضافة إلى أن تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72%، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ.

ومن المقرر أن تصل نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي إلى 21% بدلاً مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%، محققة عائداً وفر في التكلفة الكلية للمباني ما قيمته 2 مليار و80 مليونا و582 ألفا و585 ريالا سعوديا، بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

أنجزت الوزارة السعودية حركة النقل الداخلي والخارجي لجميع المتقدمين للحركة بنسبة 100% وتوزيعهم على أماكن الاحتياج قبل بداية العام الدراسي، وجرى توزيع 10 آلاف و28 معلما ومعلمة على إدارات التعليم، وتخصيص 40% من إجمالي المعلمين الجدد لمدارس الحد الجنوبي.

واهتم التعليم بتأهيل المعلمين وتدريبهم وفق البرامج المعدة لذلك للإسهام في تجويد وتطوير أداء المعلم داخل الصف الدراسي، منهية تدريب أكثر من 190 ألف معلم ومعلمة خلال فترة الصيف، إضافة إلى الانتهاء من تدريب 10 آلاف و80 معلما ومعلمة عينوا مؤخراً.

وعالجت وزارة التعليم السعودية كثافة أعداد المدارس الصغيرة لتقليل الهدر وتحقيق عائد أكبر من الموارد المادية والبشرية، إذ ضم أكثر من 500 مدرسة من مدارس المراكز، وأكثر من 37 من مدارس المدن، وتأمين النقل المدرسي لجميع طلاب المدارس التي انطبقت عليها ضوابط المقام السامي الكريم المنظمة لعملية ضم المدارس.