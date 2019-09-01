رئيسة حكومة رومانيا تهدد بمقاضاة رئيس البلاد

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا أمس السبت، إنها ستقاضي رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس أمام المحكمة الدستورية، بعد أن اتهم حكومتها "بالفساد" ورفض تعيين وزراء جدد زكّتهم.
وأكدت دانسيلا الاشتراكية الديمقراطية، للصحفيين ومسؤولين في حزبها أنها "ستلجأ للقضاء" لمتابعة رئيس الدولة اليميني، وأن "إلصاق التهم أمر سهل، لكن يجب أن تكون لديه أدلة، إذ لم أتورط في أي فضيحة فساد (...) وإذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية".
وكان تحالف اللبراليين والديمقراطيين قد تخلى عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة، وهي تريد تعيين وزراء جدد من حزبها خلفا للوزراء المستقيلين قبل أن تحاول الحصول على ثقة البرلمان.
من جهته، رفض رئيس البلاد كل مقترحاتها، كما ندد بالحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اللبيراليين واليسار، حيث يرى أن كل هذه القوى السياسية تعامل الرومانيين بـ"ازدراء".
وقال: "هذا يجب ألا يفاجئ أحدا بل العكس، لأنه نتيجة منطقية لسنتين ونصف من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد".
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