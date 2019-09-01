تعليق خدمة القطارات للمطار الدولي بهونغ كونغ بعد تهديدات من المحتجين

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قالت شركة ماس ترانسيت ريلواي المشغلة للقطارات في هونغ كونغ، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونغ كونغ الدولي اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية، بتعطيل حركة النقل للمطار.



وقالت الشركة في إخطار لمحطات القطارات إنها علقت حركة القطارات: "بناءً على طلب حكومة هونغ كونغ، وهيئة المطار، لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار".

ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار اليوم الأح،د بعد ليلة من الفوضى شهدت معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين