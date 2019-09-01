Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أفادت بيانات أولية لوزارة التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن واردات البلاد من الخام انخفضت 0.3% فى أغسطس مقارنه بها قبل عام، لتصل إلى 94.7 مليون برميل.

وتصدر شركة النفط الوطنية الكورية التى تديرها الدولة البيانات النهائية فى وقت لاحق من الشهر الجارى. وتفيد بيانات الشركة أن إجمالى واردات كوريا الجنوبية من الخام فى يوليو نزل 10.7% على أساس سنوى إلى 86.3 مليون برميل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط فى أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.