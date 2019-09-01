مليون و100 ألف طالب يبدأون العام الدراسي في الإمارات

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

استقبلت مدارس الإمارات، الأحد، أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.



وحسب التقويم الدراسي المعتمد في الإمارات، يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني للهيئات التدريسية والإدارية 5 يناير/كانون الثاني 2020، ويبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، على أن يبدأ دوام الهيئات في الفصل الدراسي الثالث 5 أبريل/نيسان 2020 والطلبة 12 من الشهر ذاته، ويستمر حتى 2 يوليو/تموز 2020.

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ونفذت وزارة التربية والتعليم الإماراتية الأسبوع الماضي برنامج التدريب التخصصي للكوادر التدريسية، بهدف تحقيق التطوير في مخرجات التعليم.

ومن المقرر أن تنفذ دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، مشروع "مدارس الشراكات التعليمية"، المدارس الممولة حكوميا والمدارة عبر القطاع الخاص؛ انطلاقا من حرصها على المساهمة في دعم محور تنمية المجتمع ببرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى توفير نظام تعليمي مستدام، عبر توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة، وبما ينعكس إيجابا على الأداء التعليمي للطلبة.