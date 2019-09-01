- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص فى إقليم بابوا الواقع فى أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار فى عدد من المبانى الأسبوع الماضى.
وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصرى وعرقى. ويطالب بعض المحتجين كذلك بإجراء تصويت على الاستقلال رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح.
وقال أحمد كمال المتحدث باسم الشرطة فى بابوا فى اتصال هاتفى إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به بينما يواجه آخرون التحقيق فى جايابورا عاصمة الإقليم.
وقال كمال "28 شخصا مشتبها بهم فى حالات تخريب وإحراق للممتلكات وعنف ونهب" مضيفا أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعا بعد احتجاج فى جايابورا يوم الخميس.
وأضرم المحتجون النار فى سيارات ومبان من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلى ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة الاتصالات التابعة للدولة خلال الاحتجاج. وقال كمال إن الوضع فى بابوا بات أهدأ الآن.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على العشرات فى احتجاجات بابوا بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.