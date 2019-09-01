ميركل تنافس نفسها بعد الحصول علي الدكتوراة ال 18

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

حصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، على شهادة الدكتوراه رقم ١٨ في تاريخها؛ بواقع ١٧ دكتوراه فخرية عن مسارها السياسي، ودكتوراه واحدة في الفيزياء.



وتسلمت ميركل، صاحبة الـ65 عاماً، السبت، شهادة الدكتوراه الفخرية رقم ١٧ من كلية إدارة الأعمال في جامعة لايبزج، الواقعة في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وسط ألمانيا، وجرت المراسم في دار أوبرا مدينة لايبزج.

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وكانت ميركل حصلت في ٢٠٠٨ على الدكتوراه الفخرية من كلية السياسة في الجامعة نفسها.

وخلال خطاب استمر ٢١ دقيقة، طالبت ميركل السياسيين الألمان، خلال المراسم، بالجنوح للحلول الوسط، وقالت في تصريحات نقلتها مجلة فوكس الألمانية الخاصة: "لا تقللوا من قيمة الحلول الوسط.. بدون الحلول الوسط لا يمكن للمجتمع أن يتطور".

ووعدت ميركل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة تدريسها بزيارة الجامعة عقب تقاعدها من السياسة، وقالت: "سأستمر في القدوم إليكم والحديث معكم، بعد أن أترك المستشارية".

وفي وقت سابق هذا العام، حصلت ميركل على الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة، وبالإضافة إلى الـ١٧ دكتوراه فخرية، حصلت ميركل على دكتوراه في الفيزياء عام ١٩٧٨ من جامعة لايبزج أيضاً، حيث كانت المستشارة الألمانية عالمة فيزياء قبل أن تدخل عالم السياسة مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقبل أشهر، أعلنت ميركل التي وصلت لسدة الحكم في ٢٠٠٥ استقالتها من رئاسة حزبها الديمقراطي المسيحي "يمين وسط"، وأنها ستعتزل السياسة نهائياً بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية في 2021.