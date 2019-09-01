أمريكا والصين تُطلقان جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
بدأت الصين والولايات المتحدة اليوم الأحد فرض رسوم جمركية إضافية على سلع إحداهما الأخرى، في أحدث تصعيد في حرب تجارية مريرة رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما، ستستأنف هذا الشهر.
وتبدأ الجولة الجديدة اليوم الأحد، مع فرض بكين رسوما بـ 5% على النفط الخام الأمريكي، وهي المرة الأولى التي يُستهدف فيها نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.
وستبدأ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بـ 15% على واردات صينية تتجاوز 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية، وسماعات البلوتوث، فضلا ًعن أنواع كثيرة من الأحذية.
ورداً على ذلك، بدأت الصين فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة بـ 75 مليار دولار. ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوماً أعلى اعتباراً من اليوم الأحد.
وفرضت بكين رسوماً إضافية بـ 5و 10% على 1717 سلعة من إجمالي 5078 منتجاً أمريكياً. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر الجاري.
وكانت إدارة ترامب قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بـ 5%على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار، بعدما أعلنت بكين رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ 15% على الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ولعب الأطفال، والملابس اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك بينما تواصل فرق تجارية من الصين والولايات المتحدة المحادثات، وستلتقي في سبتمبر الجاري، لكن ترامب قال إن "زيادة الرسوم على السلع الصينية المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، لن تتأجل".
وتسعى إدارة ترامب منذ عامين للضغط على الصين لتدخل تغييرات شاملة في سياساتها لحماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية، والمنح الصناعية، والوصول إلى السوق.
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