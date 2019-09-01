خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس نجوين فو ترونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس نجوين فو ترونغ، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.