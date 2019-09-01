الجيش الروسي: ضربات أميركية على إدلب ووقف إطلاق النار مهدد

نقلت وكالات أنباء "تاس" الروسية عن ​الجيش​ قوله إن ​الولايات المتحدة​ نفذت ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية في انتهاك لاتفاقات سابقة مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة ويشكل خطرا على وقف ​إطلاق النار​ هناك.

ونسبت الوكالة إلى ​وزارة الدفاع الروسية​ قولها إن الولايات المتحدة لم تخطر لا ​روسيا​ ولا ​تركيا​ بأمر الضربات، مشيرة الى أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ غارات في المنطقة في الآونة الأخيرة.

