شرطة أندونيسيا: القبض على العشرات في احتجاجات بابوا

اعلن متحدث باسم الشرطة في بابوا الإندونيسية أحمد كمال أنه تم إلقاء القبض على عشرات الأشخاص في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب ​احتجاجات​ أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي، موضحا أنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به بينما يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة الإقليم.

وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي. ويطالب بعض المحتجين كذلك بإجراء تصويت على ​الاستقلال​ رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح.

وأضرم المحتجون النار في سيارات ومبان من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة ​الاتصالات​ التابعة للدولة خلال الاحتجاج.