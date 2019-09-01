قرقاش: التحالف بقيادة السعودية صلب وحيوي لاستعادة السلام في اليمن

رأى وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية في ​​الإمارات​​ ​​أنور قرقاش​ أنه "على ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي المضي في المبادرة ​السعودية​ لتخفيف التوتر"، معتبرا أن "حوار تقوده السعودية هو الطريق للتقدم في اليمن".

ولفت قرقاش الى أن "​التحالف العربي​ بقيادة السعودية قلق من استغلال الإرهابيين وبينهم القاعدة وداعش للتصعيد الحالي في الجنوب"، مؤكدا أن "الإمارات ستستمر كجزء من التحالف بالعمل بقوة لمنع عودة المجموعات الإرهابية".

وشدد على أن "التحالف بقيادة السعودية صلب وحيوي لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن"، مشيرا الى أن "التركيز على الوحدة الداخلية عبر الحوار ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي ".