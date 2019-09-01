بيني غانتس حذر نصر الله: ارحم لبنان ولا تجعل الجيش الإسرائيلي يعيده للعصر الحجري

حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ​بيني غانتس​ الأمين العام لـ"حزب الله" ​حسن نصر الله​ من مغبة التصعيد على الحدود، ودعاه لأن "يرحم ​لبنان​". وتوجه غانتس، الزعيم المعارض والمنافس الأبرز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنانياهو في ​الانتخابات التشريعية​، لنصر الله قائلا: "ارحم لبنان ولا تجعل ​الجيش الإسرائيلي​ يعيده للعصر الحجري". ونقلت مصادر إعلامية عن غانتس تحذيره من أن "لبنان سيكون مسؤولا عن أي هجوم ينطلق من أراضيه".

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