جريح بانفجار جسم غريب في المنصوري قضاء صور

نقل المواطن علي بلوني البالغ من العمر 44 عاما الى احد ​مستشفيات​ صور، مصابا بجروح متوسطة جراء إنفجار جسم غريب حيث كان يعمل في احد بساتين منطقة المنصوري بالقرب من محطة الزعني للمحروقات عند الطريق العام المؤدي الى ​الناقورة​.

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