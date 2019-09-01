اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ خلال جولة قام بها على صيادي الاسماك في ​العريضة​ واستمع الى مطالبهم وهواجسهم، ان "مرفأ ​ببنين​ ​العبدة​ هو الهدف الذي نعمل له مع الجميع للوصول به الى مرفأ نموذجي يليق بالصيادين في عكار ويحسن اوضاع عملهم".

ودعا الى "ايلاء صيادي الاسماك في عكار الاهتمام والرعاية، وتوفير كل التسهيلات لهم في المرافىء والاماكن المخصصة لهم للصيد، لكي يستطيعوا ان يمارسوا عملهم الذي يعتاشون منه، وهو مورد رزقهم الوحيد". وقال: "يجب مساعدة الصيادين وتقديم كل المساعدات لهم، والعمل على تحسين اوضاعهم لانهم شريحة كبيرة من الاهالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: لمساعدة صيادي الاسماك في عكار وتوفير كل التسهيلات لهم في المرافىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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