رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "أي مقاربة للسيادة المنقوصة خارج المفهوم الأساسي والتي تتعلق باحتلال العدو الإسرائيلي لأرضنا في ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ و​الغجر​ تقع موقع الشبهة فقرار الحرب والسلم منذ اغتصاب ​فلسطين​ كان اسرائيليا وقرار المواجهة وهزيمة مشاريع العدو كان للمقاومة التي كانت وما زالت السد المنيع للتصدي لكل المخططات الصهيونية التي تستهدفنا هوية ووجودا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: للمقاومة كانت وما زالت السد المنيع للتصدي لكل المخططات الصهيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.