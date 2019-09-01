الطبش: لإنشاء بيئة حاضنة للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وإدارة الاعمال

شددت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ على المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال افتتاح المؤتمر لناحية استكمال المسيرة والعمل من أجل البلد، مع كل الشركاء في الوطن، "فهذه مدرسة الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​"، وقالت: "نحن بحاجة لحكمة وقوة وصبر الرئيس سعد الحريري لإخراج البلد من الازمات الراهنة، فتفاؤله يعطينا زخما للمتابعة، رغم كل الصعوبات التي نواجهها".

وخلال مؤتمر مصلحة الشباب في "​تيار المستقبل​" الشبابي السنوي التاسع تحت عنوان "الشباب ريادة وقيادة"، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومن - من أجل الحرية"، في فندق "لو كريون"- برمانا، لفتت الطبش الى أن "الحريري هو الداعم الأول للشباب من خلال المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها ك​مؤتمر سيدر​ لحل أزمة البطالة وتأمين فرص عمل للشباب، كما دعمه وتشجعيه للمرأة اللبنانية وأهمية دورها في ​المجتمع اللبناني​ في المجالات كافة".

وأشارت الطبش الى سعيها و​نواب المستقبل​ إلى "إنشاء بيئة حاضنة للشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا وإدارة الاعمال، والتي تخص الشباب المتخرج، من خلال تعديل او سن مشاريع قوانين تحفز هذه الشركات وتوفر فرص عمل للشباب"، وقالت: "نعمل مع وزير الاقتصاد لدعم الشباب وافكارهم كما نعمل على استعادة ثقة المواطن اللبناني في ظل الظروف الصعبة من فقر وبطالة وغلاء أسعار"، ملاحظة أن "الإقتصادات العالمية تتجه اليوم اكثر فأكثر نحو اقتصاد المعرفة الذي يرتكز على صناعات المعرفة".

وشرحت ان "تحول ​الإقتصاد اللبناني​ الى إقتصاد المعرفة يكون من خلال توفير بيئة الأعمال المناسبة التي تستعمل معايير الحوكمة، والتي تقدم الحوافز التي تدعم ريادة الاعمال وتدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجع على المنافسة وتحمي حقوق الملكية الفكرية". أضافت: "نعمل كنواب المستقبل على محاربة الفساد، من خلال وضع التشريعات المناسبة، بحيث أنه وللمرة الأولى ستكون هنالك مساءلة جدية للوزراء والحكومة".