اشار عضو هيئة الرئاسة في حركة امل قبلان قبلان الى ان خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى 31 آب كان جد استثنائي، واعتبر ان كلفة دمار اليمن وسوريا اكبر من استيعاب هذه الدول، لان اموال العرب صرفت في الحروب. واكد ان اسرائيل هي المستفيد من كل الحروب على الساحة العربية، واسرائيل هي عدو كاف لنا جميعا.
واعتبر قبلان في حديث تلفزيوني، ان المتضرر من عدم التواصل مع سوريا هو لبنان لا سيما بظل وجود النازحين على ارضنا، وبظل خط الترانزيت الموجود. وسأل "الى متى عدم التواصل مع سوريا خاصة وان كل العرب اصبحوا في سوريا، وهناك حجاج هذا العام من الدولة السورية، ماذا ننتظر كي نعيد العلاقات الى طبيعتها في سوريا ونحن على الباب؟".
وشدد قبلان على ان خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى 31 آب استثنائي بكل المقاييس، وتحدث عن ثلاث مقاومات الاجتماعية والاقتصادية ومقاومة العدو الاسرائيلي. ودعا الى تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، والتوجه الى الدولة المدنية بكل ابعادها بعد اقرار قانون الانتخاب على اساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبلان قبلان: ماذا ننتظر كي نعيد العلاقات الى طبيعتها في سوريا ونحن على الباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.