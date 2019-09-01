قبلان قبلان: ماذا ننتظر كي نعيد العلاقات الى طبيعتها في سوريا ونحن على الباب؟

اشار عضو هيئة الرئاسة في ​حركة امل​ ​قبلان قبلان​ الى ان خطاب رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ذكرى 31 آب كان جد استثنائي، واعتبر ان كلفة دمار اليمن و​سوريا​ اكبر من استيعاب هذه الدول، لان اموال العرب صرفت في الحروب. واكد ان ​اسرائيل​ هي المستفيد من كل الحروب على الساحة العربية، واسرائيل هي عدو كاف لنا جميعا.

واعتبر قبلان في حديث تلفزيوني، ان المتضرر من عدم التواصل مع سوريا هو لبنان لا سيما بظل وجود النازحين على ارضنا، وبظل خط الترانزيت الموجود. وسأل "الى متى عدم التواصل مع سوريا خاصة وان كل العرب اصبحوا في سوريا، وهناك حجاج هذا العام من ​الدولة السورية​، ماذا ننتظر كي نعيد العلاقات الى طبيعتها في سوريا ونحن على الباب؟".

وشدد قبلان على ان خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى 31 آب استثنائي بكل المقاييس، وتحدث عن ثلاث مقاومات الاجتماعية والاقتصادية ومقاومة ​العدو الاسرائيلي​. ودعا الى تطبيق ​اتفاق الطائف​ بشكل كامل، والتوجه الى ​الدولة المدنية​ بكل ابعادها بعد اقرار ​قانون الانتخاب​ على اساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية.