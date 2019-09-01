السيد: الحلف الصهيوني الانجيلي يطارد الشيعة ويتغاضى عن داعمي داعش

اشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من بنك الجمال وفينيسيا وحجيج، إلى مغتربي لبنان بأفريقيا و​أميركا الجنوبية​، إلى ​سوريا​ و​العراق​ واليمن وغيرها، الحلف الصهيوني الإنجيلي في أميركا يطارد محور المقاومة و​الشيعة​، ويتغاضى عن دول وأفراد ومصارف دعمت علنا داعش والنصرة، شو يعني؟ أقتلوا بعضكم بعضا، لكن لا تمسوا ب​إسرائيل​".

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