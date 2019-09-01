بلدية القاع أحيت ذكرى الانتصار في معركة "فجر الجرود"

أحيت بلدية ​القاع​ للسنة الثانية ذكرى الانتصار في معركة ​فجر الجرود​، في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلا بقائد ​فوج المجوقل​ العقيد الركن مارون بو هلون، وحضور ​اللواء​ المتقاعد جورج شريم، قائد عمليات فجر الجرود العميد الركن المتقاعد فادي داوود والضباط المتقاعدين الذين قادوا المعركة و​ممثلين​ عن القطع العسكرية اللواء السادس والتاسع وفوج الحدود البري الثاني وفوجي المجوقل والمغاوير.

وبدأ الحفل بمسيرة انطلقت من ساحة ​الجيش اللبناني​ وصولا الى بحيرة القاع مكان الحفل بعد النشيد الوطني دقيقة صمت عن أرواح شهداء فجر الجرود والجيش اللبناني كان بعدها عرض رمزي لسرايا من اللواء السادس والتاسع وفوج الحدود والمجوقل.

ونوه رئيس ​بلدية القاع​ ​بشير مطر​ في كلمة له بـ "انتصار الجيش في المعركة وبترسيم الحدود من قبله بالدم والنار والاطمئنان الذي يعيشه المواطنون من وجود الجيش على القمم الشرقية والجيش حرر الأرض من الإرهابيين واليوم يحمي الحدود والتنمية ولولا تضحياته ما كنا على ضفاف هذه البحيرة"، متوجها بالشكر لكل من أسهم في انجازها.

وأعرب عن أمله في أن "يعم فجر جديد من الانماء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي تقوم به ​الدولة​ بوزاراتها في منطقة القاع والجوار"، داعيا الى "الالتزام بالوعد الذي وعدت به ​الحكومة​ بدفع 15 مليون ​دولار​ وبتسريع مشروع ​الضم والفرز​ وبرفع تصنيف ​معبر القاع​. فجر الحدود انتهى ونحن في انتظار فجر جديد بالانماء والازدهار".

بعدها وزعت 17 لوحة تذكارية لعائلات شهداء فجر الجرود من سائر المناطق اللبنانية رسمها الفنان طارق شمص، كما وزعت دروع تكريمية لضباط معركة فجر الجرود.