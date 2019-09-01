الدنمارك تنضم لدول "حظر الأفيال في السيرك"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الدنمارك تسعى إلى إحالة الفيلة الأربعة إلى التقاعد

وقال وزير التغذية والزراعة ومصائد الأسماك الدنماركي موغنس ينسن، السبت، إن بلاده تعتزم شراء آخر 4 أفيال مستخدمة في عروض السيرك لإفساح المجال أمامها للتقاعد.

ووفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، يأتي قرار الوزير قبل تقديم مشروع قانون يحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك، الذي يعد نشاطا مثيرا للجدل في كثير من الدول الغربية.

يشار إلى أن الدنمارك تضع ضوابط كثيرة على الاستعانة بحيوانات برية في عروض السيرك، حيث لا يسمح إلا بالاستعانة بالأفيال وأسود البحر والحمر الوحشية في هذه العروض.

ومن المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون يهدف إلى الحظر الكامل للحيوانات البرية في السيرك مع استئناف البرلمان جلساته، بحسب بيان وزارة التغذية.

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ووفقا للمخطط، ستدفع الحكومة الدنماركية حوالي 11 مليون كرونة، أي ما يعادل 1.62 مليون دولار، للاستحواذ على الفيلة الأربعة، التي يطلق عليها أسماء "رامبولاين" و"لارا" و"جونغا" و"جيني".

وحتى الآن، لم يعرف بعد العنوان المقبل لهذه الأفيال لكن يعتقد أنه سيكون في على الأرجح في واحدة من حدائق الحيوانات في البلاد.

وأشار بيان وزارة التغذية إلى أنه سيتم تسليم الأفيال الأربعة إلى مؤسسة قادرة على توفير أعلى مستوى من الرخاء لهذه الحيوانات البرية.

الجدير بالذكر أن حوالي 40 دولة في العالم، بينها 19 دولة أوروبية، حظرت الاستعانة بالحيوانات البرية، أو بالبعض منها، في عروض السيرك.