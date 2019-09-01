فيديو.. الاستقالات تعصف بـ"العدالة والتنمية" وتضع أردوغان في ورطة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يبدو أن عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انفرط، وبدأت حباته تتساقط، بعد تقديم قادة بارزين في الحزب استقالاتهم واحداً تلو الآخر، وسط تقارير عن اقتراب إعلان المنشقين عن أحزاب جديدة، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأرسل سعد الله أرجين وزير العدل الأسبق، استقالته إلى المركز العام لحزب العدالة والتنمية، ليلحق بنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي أعلن استقالته في 8 من يوليو الماضي، وتبعه إعلان وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي استقالته.

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يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء عن تأسيس رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو مقراً لحزب جديد في العاصمة التركية أنقرة، كما أن وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بأرجين، والاستقالة أيضاً من الحزب من أجل الانضمام إلى حزب جديد، حيث إن أرجين كان التقى قبل استقالته وزراء الداخلية والتعليم والتجارة السابقين بشير أطالاي وحسين تشليك ونهاد أرجون، كل على حدة، ما يشير إلى محاولة إقناعهم بالاستقالة من الحزب الحاكم.

وقدم خمسة جنرالات في الجيش طلبات للإحالة إلى التقاعد، وترك مهامهم الوظيفية، بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب شمالي سوريا، احتجاجا على قرارات صدرت مؤخرا من مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتعلق بالترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش، التي اعتبروا أنها لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.