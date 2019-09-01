"لن أستخدم بيك".. رئيس البرازيل يقاطع "أقلام ماكرون"

وذكر بولسونارو، الجمعة، أنه سيوقع عفوا رئاسيا عن ضباط الشرطة المسجونين، الذين يستخدمون أقلام شركة "كومباكتور" البرازيلية، في تصريح مازح على ما يبدو.
وأضاف الرئيس اليميني الذي يواجه انتقادات دولية بسبب الحرائق المدمرة في غابات الأمازون: "لن أستخدم بيك بعد الآن".
ورفضت شركة "بيك" التعليق السبت، مكتفية بالقول إن أقلام "بيك" التي تباع في البرازيل مصنوعة في مصنع في ماناوس بمنطقة الأمازون.
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وكان بولسونارو قد ذكر يوم الخميس أنه "سيستخدم أقلام كومباكتور، ولن يستخدم أقلام بيك لأن بيك شركة فرنسية".
وخاض بولسونارو وماكرون سلسلة من النزاعات عقب اقتراح ماكرون أن حرائق الأمازون "قضية دولية"، وهو ما اعتبره بولسونارو تقويضا لسيادة البرازيل.
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