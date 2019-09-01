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"لن أستخدم بيك".. رئيس البرازيل يقاطع "أقلام ماكرون"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رئيس البرازيل قال إنه لن يستخدم أقلاما فرنسية في أعقاب خلافه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب حرائق الأمازون البرازيلية، قال الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو إنه لن يستخدم أقلام شركة "بيك" الفرنسية الشهيرة بصناعة الأدوات المكتبية.

وذكر بولسونارو، الجمعة، أنه سيوقع عفوا رئاسيا عن ضباط الشرطة المسجونين، الذين يستخدمون أقلام شركة "كومباكتور" البرازيلية، في تصريح مازح على ما يبدو.

وأضاف الرئيس اليميني الذي يواجه انتقادات دولية بسبب الحرائق المدمرة في غابات الأمازون: "لن أستخدم بيك بعد الآن".

ورفضت شركة "بيك" التعليق السبت، مكتفية بالقول إن أقلام "بيك" التي تباع في البرازيل مصنوعة في مصنع في ماناوس بمنطقة الأمازون.

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وكان بولسونارو قد ذكر يوم الخميس أنه "سيستخدم أقلام كومباكتور، ولن يستخدم أقلام بيك لأن بيك شركة فرنسية".

وخاض بولسونارو وماكرون سلسلة من النزاعات عقب اقتراح ماكرون أن حرائق الأمازون "قضية دولية"، وهو ما اعتبره بولسونارو تقويضا لسيادة البرازيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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