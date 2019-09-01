القبض على مدير مكتب البشير لاتهامه بـ"الثراء الحرام"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ألقت نيابة مكافحة الفساد في السودان، القبض على حاتم حسن بخيت، مدير مكتب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن واجهته ببلاغ يتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع "البشير" بتهمتي "الثراء الحرام"، و"مخالفة قوانين النقد الأجنبي".

وأوضحت مصادر محلية أن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة، أمس السبت، أن بعض الأموال التي استلمها، كانت عبر مدير مكتبه، حاتم حسن بخيت.

وأكدت المصادر، أن النيابة المُختصة، دونت بلاغات بحق "بخيت"، تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق بالنقد الأجنبي، وقانون الطوارئ رقم "3 و6" لسنة 2019، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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ووجهت هيئة قضائية في الخرطوم، أمس، تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي للبشير، وذلك خلال جلسة محاكمته الثالثة.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجلسة الثالثة من محاكمة البشير انتهت في حدود منتصف نهار السبت، وذلك بعد استجواب موكله والاستماع لعدد من الشهود.

واستطرد: "بعد الاستجواب والاستماع، وجهت المحكمة تهمتي الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة للبشير"، وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت 7 من سبتمبر.