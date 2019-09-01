تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تهاية تعاملات الخميس.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والبركة عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
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