"طالبان" تشن هجوماً على مدينة بشمال شرق أفغانستان

قال مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إن مسلحي طالبان شنوا هجوماً على عاصمة إقليم باجلان بشمال شرق أفغانستان.

ويعد هذا ثاني هجوم تتعرض له المدينة خلال يومين.

وقال حياة الله وافا، العضو بمجلس الإقليم إن المسلحين شنّوا الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحاً من ثلاثة اتجاهات، وتمكنوا حتى الآن من السيطرة على منطقة داخل المدينة.

ويأتي هذا الهجوم بعد قيام مسلحي طالبان بشن هجوم على إقليم قندوز، حيث تمكنوا من السيطرة على عدة منشآت ومنطقة في مدينة قندوز.

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وكان تفجير انتحاري بمدينة قندوز، عاصمة الإقليم، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم أفراد من قوات الأمن أمس السبت.

ونفّذت القوات الأفغانية والأميركية، أمس السبت، عمليات عسكرية منفصلة في إقليمي باكتيا وغزني شرق ووسط أفغانستان، ممّا أسفر عن مقتل 13 مسلحاً من حركة طالبان.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن القوات الأفغانية قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان خلال عملية عسكرية في منطقة زورمات بإقليم باكتيا.

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