محامي كارلوس غصن يهاجم نيابة طوكيو

هاجم المحامي الفرنسي للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف نيسان-رينو كارلوس غصن الذي وجهت إليه أربع اتهامات في اليابان، في مقال نشر في صحيفة فرنسية اليوم الأحد، نيابة طوكيو التي اتهمها "بالانحياز".

وكتب فرنسوا زيميراي "حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو"، مشيراً إلى "تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد".

وتابع المحامي متسائلاً "كيف يمكن لديموقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يوماً انتقاماً من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى أن النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة لقد نبهت رؤساء الدول والرأي العام ليست هناك وسيلة لإسكاتها".

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وأكد زيميراي أن "المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية، وهذه الحدة الاستثنائية تضر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة".

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وفي فرنسا، قال محامي غصن إن مجلس إدارة رينو حرم رئيسه السابق من حقوقه في الراتب والتقاعد بدون أن "ينتظر ليرى بوضوح" الوضع، مشيراً أيضاً إلى أن فقرات من تقرير محاسبة "نُشرت حتى قبل أن يطلب من المعني الرئيسي التكلم".

وكان غصن (65 عاماً) أوقف في اليابان في نوفمبر لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار طوكيو، وسجن مرة أولى ثم أفرج عنه بكفالة في مارس قبل أن يتم توقيفه مجدداً بعد وقت قصير.

وأفرج عنه بكفالة في أبريل وينتظر اليوم محاكمته في اليابان.