"بوكو حرام" تقتل 8 مزارعين في نيجيريا

قُتل ثمانية مزارعين نيجيريين يومي الجمعة والسبت بأيدي مسلحيين من بوكو حرام بشمال شرق نيجيريا بحسب ما أفاد سكان وميليشيات تساند الجيش.

وهاجم رجال مدججون بالسلاح يوم الجمعة، قرية بالومري على بعد 15 كلم من مايدوجوري، العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وقتلوا أربعة رجال وأسروا اثنين آخرين.

ويوم السبت، "قبض المتمردون على أربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقتلوهم" في جيدان وايا، إحدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال باباكورا كولو زعيم ميليشيات محلية.

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والخميس، كان اثنان من سكان بلومري قد قُتلوا أيضاً بأيدي مسلحيين، وفقاً لسكان.

وغالباً ما تهاجم بوكو حرام المزارعين والرعاة، متهمة إياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات.