حاكم دبي: سمعة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين في تويتر

أعلن حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، تذمره مما سماه "العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي"



وقال في رسالة "الموسم الجديد" وجهها للمواطنين والمواطنات في دولة الإمارات، :" إن هذا العبث والفوضى تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل أبنائها".



وأضاف: سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

وتأتي تغريدات بن راشد كتدخل لإنقاذ سمعة الامارات، بعد أن شوهتها بعض النخب من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي الاماراتيين ،بسبب أدائهم ولغتهم المنحطة وفق مراقبين.



وقال بن راشد إن "لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضاً الحفاظ على 48 عاماً من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم.



وأضاف: لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب .. صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

