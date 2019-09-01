نتانياهو: سنطبق “السيادة اليهودية” على جميع المستوطنات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب “ستفرض السيادة اليهودية” على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها “جزءاً من أرض إسرائيل”.

وأضاف نتانياهو أثناء مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل “مستوطنة القنا” المقامة على أراض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، “لن نقتلع أي شخص من هنا”.

وشدد رئيس وزراء إسرائيلي على أنه “لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف”، في إشارة إلى مستوطنة انسحب منها إسرائيل من قطاع غزة بالإضافة غلى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون في العام 20115.

وتابع نتانياهو، “لن يكون هناك المزيد من عمليات الاقتلاع. سنطبق السيادة اليهودية على جميع التجمعات كجزء من أرض إسرائيل والدولة”.

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وصرح نتانياهو عشية انتخابات نيسان الماضي، وبعد الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، أنه سيسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.

المصدر سكاي نيوز عربية