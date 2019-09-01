الرئيس الالماني “يطلب الصفح” من البولنديين

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939، وذلك في مراسم أقيمت في مدينة فيلون البولندية الصغيرة، التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية، وعانت بولندا بشدة من أهوال الحرب العالمية الثانية، وقتل عشرة ملايين من مواطنيها.

وقال شتاينماير باللغة الألمانية بحضور نظيره البولندي أندريه دودا، “أنحني لضحايا هجوم فيلون”. وأضاف، “أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح”.

وقال شتاينماير إن “الألمان هم الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في ألمانيا، ومن يدعي أن الأمر انتهى وأن رعب القوميين الاشتراكيين الذي هيمن على أوروبا حدث هامشي في التاريخ الألماني يدين نفسه”. وأضاف، “لن ننسى أبداً. نريد أن نتذكر وسنتذكر”.

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وشكر دودا الرئيس الألماني على حضوره إلى فيلون. وقال، “إنني واثق أن هذا الحفل سيدرج في تاريخ الصداقة البولندية الألمانية”.

المصدر سكاي نيوز عربية