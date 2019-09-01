كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: تظاهرات شعبية ضد الحكومة وتدخلات قطر في كيسمايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة كيسمايو الساحلية للاحتجاج على الحكومة الفيدرالية الصومالية وتدخلات قطر بشأن القرار الأخير بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وبدأت المظاهرة في وقت سابق يوم السبت في بلدة كيسمايو ، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وفي مقابلة عبر الهاتف ، قال أحد المتظاهرين إن سكان كيسمايو يحتجون على قرار الحكومة الأخيرة بحظر جميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كيسمايو عبر مقديشو.

وندد المتظاهرون بتدخلات قطر وتنظيم الحمدين في الانتخابات المحلية داخل إقليم جوبالاند الفيدرالي.

وأُجريت ثلاثة انتخابات مختلفة في كيسمايو يوم الخميس ، وكان 74 نائبا قد أدلوا بأصواتهم لصالح 4 مرشحين أعربوا عن رغبتهم في أن يكون ذلك صحيحًا بالنسبة لأعلى مقعد في الولاية.

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية سابقًا أنها لن تعترف بظهور هذه العملية بأنفسهم قائلين إن النتيجة لن تكون متوافقة تمامًا مع الإجراءات الموضوعة لقانون انتخابات جوبالاند.

تتفاوض قطر وإيران بنشاط مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير، في مشروع مشترك بملايين الدولارات لاستغلال ما قد يكون رواسب كبيرة من اليورانيوم في وسط الصومال.

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وتشير التقارير إلى أن الصفقة تشمل كل من الحكومة الصومالية وقطر إيران في كونسورتيوم تعدين ثلاثي غير عادي للغاية من شبه المؤكد أنه سيصبح أكبر شركة تجارية في هذا الماشية الذي يغلب عليه الماشية وزراعة الموز في المحيط الهندي ، وفقًا لمصادر دبلوماسية صومالية وغربية مطلعة .

ويوجد في الصومال حاليًا ما يقدر بحوالي 7600 طن من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بالإضافة إلى اليورانيوم ، اكتشف علماء الجيولوجيا الدوليون أيضًا الإيتريوم ، وهو معدن نادر ومكلف يقول الخبراء إنه يمكن بيعه بستة أضعاف كمية اليورانيوم لكل رطل ، وفقًا لليورانيوم 2016: تقرير والإنتاج والطلب ، تقرير مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقول مصادر الصناعة أن الودائع قد تتجاوز ربع الاحتياطيات العالمية المعروفة البالغة 800 ألف طن. علاوة على ذلك ، قالوا إن اليورانيوم يقع على مقربة من السطح ويمكن أن يسمح بتقنيات التنقيب في قطاع أقل تكلفة بكثير من التعدين العميق.

ةفي النهاية ، أبقى العالم الغربي الصومال "غير مستغل" لأسباب غير معروفة ، لكن الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا مع وزارة العمل قالوا "إنهم لا يثقون في الصومال" لا أحد يفعل ". ربما لن يهتم الصوماليون بالعقوبات أو الولايات المتحدة وربما يبيعون إلى الكوريين والإيرانيين دون عناية في العالم.

وفي يناير 2016 قطعت الصومال العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأمرت جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بالخروج من البلاد خلال 72 ساعة. واتهم الصومال ايران بمحاولة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في القرن الافريقي.

بعد انتخاب الرئيس محمد عبد الله فارماجو عام 2017 ، استأنفت الصومال بشكل غير رسمي العلاقات الدبلوماسية مع إيران وفقًا لمسؤولين بوزير الخارجية الصومالي.