كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسا بولندا وألمانيا يبدأن احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح رئيسا ألمانيا وبولندا احتفالات بالذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية اليوم الأحد بحفل في مدينة بولندية كانت الهدف الأول لتفجيرات ألمانيا النازية.

بدأ الاحتفال الذي أقيم في ويلون، وحضره الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره البولندي أندريه دودا، الساعة 4.40 صباحًا، وهي الساعة المحددة التي سقطت فيها القنابل الأولى للحرب، وفقًا للناجين، وقتلت مدنيين.

التزم الرؤساء والمسؤولون المحليون والمقيمون - ومن بينهم الناجون من التفجيرات - بدقيقة صمت حدادا على ما يقدر بنحو 2000 ضحية.

في كلمته، شكر دودا شتاينماير على حضوره الذكرى السنوية المؤلمة.

بعد ذلك بدقائق، قاد رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي والمسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز الاحتفالات في شبه جزيرة ويستربلات، على ساحل بحر البلطيق، موقع المعركة الأولى للحرب مع مقاومة القوات البولندية.

كما يحضر الحدث الرئيسي في وارسو نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعديد من القادة الآخرين.

ألغى الرئيس دونالد ترامب وصوله للتعامل مع إعصار دوريان يقتربان من فلوريدا.

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يمثل غزو بولندا من قبل القوات الألمانية النازية في 1 سبتمبر 1939، اندلاع الحرب العالمية الثانية.

ظلت بولندا تحت الاحتلال الألماني لأكثر من خمس سنوات وفقدت حوالي 6 ملايين مواطن، وعانت البلدات والقرى من الصناعة المتضررة.

الحرب العالمية الثانية هي حرب دولية بدأت في الأول من سبتمبر من عام 1939 في أوروبا وانتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945، شاركت فيه الغالبية العظمى من دول العالم منها الدول العظمى في حلفين عسكريين متنازعين، وشارك فيها أكثر من 100 مليون شخص من أكثر من 30 بلدًا، وقد وضعت الدول الرئيسية كافة قدراتها العسكرية والاقتصادية والصناعية والعلمية في خدمة المجهود الحربي.

تميزت الحرب العالمية الثانية بعدد كبير من القتلى المدنيين، القصف الاستراتيجي الذي أودى بحياة حوالي مليون شخص، ومنه القنبلتان الذريتان اللتان ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي، أدت الحرب إلى وقوع ما بين 50 و85 مليون قتيل حسب التقديرات؛ لذلك تعد الحرب العالمية الثانية أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية.

غيرت الحرب العالمية الثانية الخارطة السياسية والعسكرية والبنية الاجتماعية في العالم، كما أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي ومنع الصراعات في المستقبل، وأصبحت الدول المنتصرة في الحرب: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين والمملكة المتحدة وفرنسا أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيم برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كقوى عظمى على الساحة الدولية، وانحسر نفوذ القوى الأوروبية.

وانتهت الحرب في أوروبا بغزو الحلفاء لألمانيا، وسيطرة الاتحاد السوفييتي على برلين والاستسلام غير المشروط من قبل ألمانيا في 8 مايو عام 1945. وعقد بعدها مؤتمر بوتسدام قرب برلين، والذي صدر خلاله إعلان بوتسدام في 26 يونيو 1945، وقامت الولايات المتحدة في 6 أغسطس و9 أغسطس من عام 1945 بإلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي (على الترتيب)، تبع ذلك استسلام اليابان في 15 أغسطس 1945.

