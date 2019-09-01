الولايات المتحدة .. سقوط 5 قتلى على الاقل في إطلاق نار بتكساس

ق تل خمسة أشخاص على الأقل السبت في إطلاق نار بغرب ولاية تكساس الأميركي ة الأمر الذي أد ى أيض ا إلى إصابة آخرين بجروح بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقال متحد ث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحافيين “لدينا ما لا يقل عن 21 ضحية (…) وخمسة قتلى على الأقل في هذه المرحلة”، من دون أن يت ضح ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا ال 21.

من جهته، قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة لقناة فوكس نيوز إن هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.

وأشارت الشرطة الأميركي ة في وقت سابق إلى أن مسل ح ا أطلق النار على أشخاص عد ة في ولاية تكساس، قبل أن يسرق شاحنة وينطلق بها.

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وأوضحت شرطة تكساس على فيسبوك أن “شخص ا (ورب ما اثنين) يطوف منطقة أوديسا بمركبة وي طلق الن ار عشوائي ا على الناس”.

ودعت الشرطة السك ان الى الابتعاد عن الطرق السريعة وممارسة أقصى درجات الحذر.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن جيريمي موراليس، عمدة مدينة ميدلاند القريبة، أنه تم القبض على مشتبه به. وقال موراليس “لست واثقا مم ا إذا كان على قيد الحياة”.