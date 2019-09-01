ريال مدريد يتوصل لاتفاق لإبرام صفقة برتغالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق لإبرام صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع سبورتينغ لشبونة لضم لاعب الوسط برونو فيرنانديز، قبل نهاية سوق الانتقالات في أوروبا.

ومن المنتظر أن ينتقل البرتغالي برونو فيرنانديز إلى ملعب سانتياغو برنابيو مقابل 75 مليون يورو.

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ونوهت الصحيفة أن الاتفاق بين الناديين ينص على استمرار فيرنانديز مع لشبونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وكان فيرنانديز على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات في إنجلترا، إلا أن عدم توصل هذه الأندية لاتفاق مع النادي البرتغالي، حال دون ذلك.

ويعد اللاعب الذي سيتم عامه الـ25، في 8 أيلول/سبتمبر المقبل، أحد نجوم الدوري البرتغالي.