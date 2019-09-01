مجد الكروم: الأسير ميلاد خطيب يعانق الحرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عانق الأسير ميلاد خطيب من بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، الحرية فجر اليوم الأحد، بعد قضاء 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية.

وقد أدين خطيب بالاتصال بعميل أجنبي والتخطيط لتقديم المساعدة لـ"العدو" في زمن الحرب وتقديم المساعدة لمنظمة غير قانونية.

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وأفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية عن الأسير ميلاد خطيب في وقت مبكر من فجر اليوم، الأحد، دون إبلاغ أهله وذلك منعا لوصول أحد منهم وأقاربه لاستقباله.

وفي نفس السياق، قامت الشرطة باستدعاء عدد من الأهالي من مجد الكروم للتحقيق بعدما كان من المقرر إقامة مهرجان احتفاء بتحرر الأسير ميلاد خطيب من السجن.

وفي أعقاب ذلك، قررت اللجنة المنظمة إلغاء المهرجان وجرى الاتفاق على استقبال الأسير خطيب في بيت أهله فقط.