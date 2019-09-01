شكرا لقرائتكم خبر عن 20 % نموا في الإقبال على إكسبو الشارقة خلال النصف الأول والان مع التفاصيل

كشف مركز إكسبو الشارقة أن ما يقارب 20% من المشاركات في معارضه خلال النصف الأول من العام الجاري كانت لشركات جديدة شاركت لأول مرة، ما يعكس السمعة العالمية التي يتمتع بها المركز بوصفه وجهة رائدة وبارزة في صناعة المعارض والمؤتمرات في العالم.

وأوضح المركز، في تقرير له، أن المعارض والمؤتمرات التي نظمها واستضافها في النصف الأول من العام الجاري تميزت بتنوعها وتلبيتها المتطلبات المتغيرة للسكان وقطاع الأعمال لتشمل الإلكترونيات والاستثمار العقاري وصناعة تشكيل الصلب والمعادن والساعات والمجوهرات والرعاية الصحية والتمور والمدارس والعناية بالطفل والقراءة والإسكان، بالإضافة إلى الاتصال الحكومي وليالي رمضان.

وأفاد بيان المركز بأن أكثر المعارض التي استقطبت شركات مشاركة وعارضين كان معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، في حين سجل معرض الاستثمار العقاري "ايكرس 2019" نموا بلغ 11% في عدد الشركات العقارية العارضة المحلية والإقليمية والعالمية، وحقق معرض "فاب ستيل" لصناعة الصلب والمعادن نموا بنسبة 25% في عدد العارضين المشاركين.

وأشار المركز إلى علامة فارقة في المعارض والفعاليات التي نظمها واستضافها خلال الفترة نفسها، تمثلت بارتفاع نسبة مشاركة الشركات الوطنية في معارض وفعاليات المركز، الأمر الذي يؤشر إلى الدور الكبير الذي يلعبه في تحفيز الشركات الوطنية على استعراض منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية أمام زوار المعارض، والاستفادة من المعارض لتعزيز أدائها وتنميتها.

وأشار مركز إكسبو الشارقة إلى إتمام الاستعدادات لتنظيم واستضافة العديد من المعارض والمؤتمرات الرئيسية خلال الفترة المقبلة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبلين، منوها إلى تنوع المعارض المزمع تنظيمها واستضافتها بين الثقافية والعقارية والصناعية والمواد الاستهلاكية وغيرها، وأبرزها معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ38، بالإضافة إلى المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته الـ47.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مركز إكسبو الشارقة، أهمية الدور الذي يلعبه المركز التابع للغرفة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.

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وأوضح أن دعم صناعة المعارض والمؤتمرات جزء من الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة التي وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطبيقها، دعما للمسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة، وتحقيقا للأهداف الوطنية في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه المستدام.

وأوضح العويس أن صناعة المعارض والمؤتمرات كان لها تأثيرات إيجابية واضحة على اقتصاد الشارقة ومختلف قطاعاته، وأبرزها تحفيز سياحة الأعمال والسياحة العادية، ما انعكس على ارتفاع نسب الإشغال والإيرادات الفندقية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الشارقة وجهة لسياحة الأعمال بعد أن أثبتت مكانتها كوجهة متميزة للسياحة العائلية.

وأضاف لعل أبرز الفوائد المترتبة على تنظيم واستضافة أهم الفعاليات والمعارض العالمية دفع عجلة الاستثمار، وتعزيز تدفق الاستثمارات الخارجية للشارقة.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن النمو في عدد العارضين خلال النصف الأول من عام 2019 مؤشر إيجابي على نجاح الاستراتيجية التي يعتمدها المركز، بتنظيم واستضافة معارض تلبي احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، وتتلاءم وتوجهات واستراتيجيات الارتقاء بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.

وتشهد أجندة مركز إكسبو الشارقة انطلاق مجموعة متميزة من المعارض والفعاليات، منها المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر المقبل، والذي يعد فرصة مثالية لمحترفي وهواة التصوير، لما يشهده من مشاركة كبرى شركات التصوير، ويشكل رافدا للإعلام المحلي والدولي.

وينظم المركز خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته الـ47، والذي سيشهد مشاركة عدد كبير من العارضين من رواد صناعة وتجارة المجوهرات والذهب والماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات، الذين يعرضون أحدث أعمالهم ومنتجاتهم من الذهب والألماس والساعات الفاخرة والعديد من المجموعات الذهبية النادرة لأشهر العلامات العالمية.

وتضم أجندة المعارض كذلك استضافة معرض الشارقة الدولي للكتاب في الفترة من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر المقبلين، ومؤتمر ومعرض الخرسانة الدولي في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر المقبل، إلى جانب عدد من المعارض التجارية والتسويقية التي يحرص المركز على تنظيمها واستضافتها لدعم قطاع تجارة التجزئة.