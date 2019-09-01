شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تشن 9 غارات جوية على أهداف عسكرية في ذمار والان مع التفاصيل

أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل بدء تنفيذ عملية نوعية ضد اهداف حوثية مشروعة بمحافظة ذمار.

وقالت مصادر محلية بمحافظة ذمار ان مقاتلات التحالف العربي شنت قبل قليل نحو سبع غارات جوية على اهداف حوثية جوار كلية المجمتع ومحيطها شمال محافظة ذمار.

وأضاف السكان المحليون إن الغارات كانت متتالية وتركزت على كلية المجتمع ومحيطها شمال المدينة، فيما لا تزال مقاتلات التحالف تحليق بكثافة في هذه الأثناء.

وطالب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدفة بذمار .