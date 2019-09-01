وزير الدفاع اليمني يثمن مواقف تحالف دعم الشرعية لصد المخططات الإيرانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:30 صباحًا, 1 سبتمبر 2019 م المناطق - وكالات ثمن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي مواقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة بلاده لاستعادة الشرعية ومواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المتمردة المدعومة من إيران.

كما أشاد بجهود التحالف العربي الداعمة للشرعية والقوات المسلحة اليمنية وتضحياتهم المبذولة في سبيل المعركة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير المقدشي قوله إن الحملة العسكرية المشتركة في محافظات شبوة وأبين وعدن بجنوب البلاد تجري بالتنسيق التام مع قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

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