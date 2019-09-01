مصرف النهرين يعلن منح قروض للضباط تصل إلى 50 مليون دينار

أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، اليوم الأحد، عن منح قروض للضباط تصل إلى 50 مليون دينار للضباط، مشيراً إلى قبول كفالة العسكريين والمدنيين العاملين في الدوائر العسكرية.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه أصدر "تعليمات بقبول كفالة الضباط العسكريين للراغبين بالحصول على تمويلات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية من قبل المصرف، على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 50 مليون دينار ولكافة الخدمات التي يقدمها المصرف".
وأضاف، أن "الكفيل يجب أن لا تقل رتبته عن ملازم أول، بالإضافة إلى قبول كفالة الموظفين المدنيين العاملين في الدوائر العسكرية شرط تقديم كتب التأييد الخاصة باستمرارية الخدمة واستمارات التعهد للكفلاء من المقرات الرئيسية حصراً وبموجب استمارة الاستقطاع المعتمدة".
وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في عام 2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
وأضاف، أن "الكفيل يجب أن لا تقل رتبته عن ملازم أول، بالإضافة إلى قبول كفالة الموظفين المدنيين العاملين في الدوائر العسكرية شرط تقديم كتب التأييد الخاصة باستمرارية الخدمة واستمارات التعهد للكفلاء من المقرات الرئيسية حصراً وبموجب استمارة الاستقطاع المعتمدة".
وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في عام 2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
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