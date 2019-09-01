مقتل مدني بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدني خلال مروره بطريق زراعي في ناحية العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

