تنسيق لايقاف تهريب سعات الانترنت

اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن تنسيقها ﻣﻊ مديريات اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد المختلفة وﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت المحلية ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ المختصة ﻻﻳــﻘــﺎف ﺗــﻬــﺮﻳــﺐ ﺳــﻌــﺎت اﻻﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻘﻴﺎس ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ المجهز ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت المخولة ﺑﺬﻟﻚ. وﻗــﺎل اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻻﻗــﺪم ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﻣﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ادﻟﻰ ﺑﻪ ﻟــ اﻟــﺼــﺒــﺎح ان وزارﺗﻪ "ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺣﺰم اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ اﺟــﺮاءات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪراء اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ محافظات اﻟﺒﻼد". واﻛﺪ ان "اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮا مع المحافظين واﻟﻘﻮات اﻻﻣﻨﻴﺔ داﺧﻞ المحافظة المعنية"، ﻣــﺸــﻴــﺮا اﻟﻰ ان وزارﺗــــﻪ "ﺳﺘﻨﻬﻲ ﻫــﺬا الملف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ المجهز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت المجهزة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ"، ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ "ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت المتلكئة ﻓﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ المواطن". Advertisements وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ان وزارﺗﻪ "اﺟﺮت ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻓﺸﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﺒﻼد ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت المتاحة للمواطنين اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ المؤسسات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ"، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋـــﻦ "وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المواقع اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ". واكد "ﺣﺎﺟﺔ وزارﺗﻪ اﻟﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ المواقع اﻻﺧﺮى واﻳﻘﺎف ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻌﺎت لتحسين ﺟﻮدة وﺳﺮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ"، لافتا الى "اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﺧﺎﺻﺔ لتحسين ﺟﻮدة ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧـﺘﺮﻧﺖ، اذ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄــﻮات ﻋﺪة ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد، اهمها ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺎذ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للوزارة لما ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺳﻌﺎت اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ". واشار الى "وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗــﻴــﺎس ﺳــﺮﻋــﺔ اﻻﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﻣــﻦ اﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ المجهزة ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت PSI اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﺑﺮاج اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".

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