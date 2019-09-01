الان تتابع مقاتلات التحالف العربي لدعم اليمن تستهدفت المواقع الحوثية في “حجة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عدن – الخليج 365
قتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت مواقع الميليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية عبس، بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
وذكر المصدر أن الغارات طالت غرفة عمليات لميليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن مصرع الإرهابي الحوثي، وجرح عدد آخرين، بالإضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.
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