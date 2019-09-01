الان تتابع تعطيل حركة القطارات المتجهة لمطار هونج كونج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هونج كونج - الخليج 365
قالت شركة ماس ترانسيت ريلواي، المشغلة للقطارات في هونج كونج، إنها علقت حركة القطارات إلى مطار هونج كونج الدولي، اليوم الأحد، بعدما هدد المحتجون المؤيدون للديمقراطية بتعطيل حركة النقل للمطار.
وأخطرت الشركة المحطات بأنها علقت حركة القطارات “بناء على طلب حكومة هونج كونج وهيئة المطار، لتسهيل ترتيبات التحكم في الوصول إلى المطار”.
ويعتزم المتظاهرون سد الطرق إلى المطار، اليوم الأحد، بعد ليلة من الفوضى دارت فيها معارك بين الشرطة ومحتجين ملثمين، في أحدث موجة من الاضطرابات في المدينة التي تحكمها الصين.
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